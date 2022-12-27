السعودية اليوم / مستشفى العيون بجدة ينقذ عين طفل اخترقتها أداة حادة



جدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نجح فريق طبي في مستشفى العيون بجدة من إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بعد اختراق أداة حادة (قلم رصاص)، تسببت في انفجار في مقلة العين، حيث جرى التعامل مع الحالة على الفور، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي تستدعي التدخل الجراحي العاجل.

وأوضحت صحة جدة أنه تم إجراء العملية الجراحية و إغلاق التمزق الحاصل في العين وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وتوجيه المريض للمتابعة في العيادات الخارجية.

يُذكر أن مستشفى العيون بجدة أجرى (6,159) عملية جراحية خلال الـ(9) أشهر الماضية، في حين بلغ عدد جراحات اليوم الواحد (6,069) عملية.

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12:14ت م

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