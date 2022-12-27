السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة: مسابقة الابتكار في الغطاء النباتي 2022 تسهم في إيجاد الحلول العلمية وتدعم الأثر البيئي والاقتصادي



الباحة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أكد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن تبني الجامعة لمسابقة الابتكار في الغطاء النباتي 2022، تسهم في إيجاد الحلول والابتكارات العلمية والتطبيقية التي تدعم المجتمع وتحقق أقصى فائدة ممكنة لدعم الأثر البيئي والاقتصادي على حد سواء.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه أمس لمسابقة الابتكار في الغطاء النباتي 2022, التي نظمتها وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال الباحة, بحضور وكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء ووكيلات الكليات والعمادة المساندة ومدير بنك التنمية الاجتماعي والجهات ذات العلاقة بالمنطقة، وذلك بمقر المركز بالمبنى الإداري في المدينة الجامعية.

وشهد معالي رئيس الجامعة والحضور فلمًا قصيرًا عن مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال الباحة، كما قدم فريق تأهيل الغابات المتدهورة شرحًا تفصيليًا عن الابتكار الذي يسهم في تأهيل الغابات والتربة.

بدوره أوضح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال عبدالعزيز الغامدي، أن مسابقة الابتكار في الغطاء النباتي 2022 بجامعة الباحة، وذلك ضمن حملة ‫لنجعلها خضراء, وبمشاركة 22 فريقًا من منسوبي الجامعة وطلابها.

وأضاف الغامدي أن المسابقة جرت على ثلاث مراحل، وهي: مرحلة البحث في مصادر المعلومات من المركز الوطني للغطاء النباتي، وما توصلت إليه آخر الابتكارات في تنمية الغطاء النباتي وزيادة المسطحات الخضراء، وفي نهاية هذه المرحلة قدم كل فريق مخطط الابتكار الخاص به وتم مراجعته من قبل مرشدي ومحكمي المنافسة وترشيح الفرق المؤهلة للمرحلة الثانية وهي: مرحلة البحث الميداني والتأكد من جدوى الابتكارات على الغابات والتربة وشملها جلسات الإرشاد التي تمت بمقر حاضنة أعمال جامعة الباحة من المرشدين.

وفي ختام الحفل كرم رئيس جامعة الباحة الفائز بدرع المسابقة فريق "تأهيل الغابات المتدهورة بواسطة خلائط الامتصاص"، إضافة إلى تكريم فريق المحكمين والفرق المشاركة في المسابقة.

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12:07ت م

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