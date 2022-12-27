السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، و العيدابي، وهروب، فيفا، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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12:06ت م

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