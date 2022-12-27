السعودية اليوم / تأهُل 53 موهوباً وموهوبة في تعليم الشرقية للمشاركة في معرض "إبداع 2023"



الدمام 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

تأهل 53 طالباً وطالبة من تعليم المنطقة الشرقية للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنوياً على مستوى المملكة.

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أبناءه الطلاب والطالبات ‏المتأهلين، مشيراً إلى أنَّ تعليم المنطقة عمل على تقديم العديد من البرامج والمسارات التدريبية والإثرائية للطلاب والطالبات لرفع مستواهم العلمي لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد أنَّ القيادة الرشيدة - حفظها الله - أولت الموهوبين والموهوبات في المملكة اهتماماً كبيراً، مشيراً أنَّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) أطلقت العديد من البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج الموهوبين والموهوبات في المملكة وتنمية مواهبهم.

بدوره أبان المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أنَّ المجالات العلمية التي شارك فيها الطلبة الموهوبون في المعرض متمثلة في: الأنظمة المدمجة، التقنيات الهندسية، الروبوتات والأجهزة الذكية، الطاقة، الطب الحيوي والعلوم الصحية، العلوم الاجتماعية والسلوكية، العلوم الطبية الانتقالية، الفيزياء والفلك، الكيمياء، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، علم الأحياء الخلوية والجزئية، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، علوم الحيوان، علم المواد ،علوم الأرض والبيئة، علوم النبات، نظم البرمجيات.

// انتهى //

11:19ت م

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