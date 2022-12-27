السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالجوف



سكاكا 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة لـ 25، بحضور أعضاء اللجنة.

ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع سموه والجميع على عرض الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث لحالة مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة، كما اطلع على عرض للبرامج التنموية ودور الإسكان التنموي من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة، وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.

وبين الاجتماع أنه من خلال الإحصاءات بلغ عدد المشاريع الإسكانية بالمنطقة 5 مشاريع، تضم 1410 وحدات سكنية، وأفادت الإحصائيات للمحقق من المستهدفات أن عدد المتطوعين والمتطوعات المتخصصين بالقطاع البلدي والإسكاني للجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية بلغ 3,917 في حين حققت المستهدفات تأسيس 3 جمعيات أهلية معنية بالإسكان.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المهام، ومراجعة الحالات المستهدفة والمشاريع القائمة، وعلى الدعم المطلوب عبر منصة جود للإسكان.

وفي ختام الاجتماع حث سمو أمير منطقة الجوف الجمعيات المختصة على تسجيل المستفيدين في قائمة الإسكان التنموي لديهم والاستفادة من منصة جود الإسكان لخدمة مستفيديها، داعياً الجهات المانحة ورجال الأعمال إلى المبادرة والإسهام في تقديم الدعم عبر منصة جود الإسكان.

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11:05ت م

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