شكرا لقرائتكم السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث استشاري أمراض العظام الدكتور عبدالرحمن عوض، عن أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بخشونة الركبة، ومن أبرزها رفع الأوزان الثقيلة والإصابة بالسن.

أسباب الخشونة

وأوضح عوض، خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أنه كلما زادت كتلة الجسم زاد الضغط على الركبة، ما يؤدي إلى محو غضروف الركبة تدريجيا، ومن ثم الإصابة بخشونة الركبة.

وأضاف أن من أسباب خشونة الركبة أيضًا إصابات المفاصل بسبب الحركة المفرطة أثناء العمل أو رفع الأوزان الثقيلة، وكذلك الأمراض التي تؤدي إلى التهاب المفاصل، الذي يؤدي بدوره إلى خشونة الركبة.