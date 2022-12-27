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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات
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IT Project Manager
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، درجة الماجستير ميزة إضافية
- شهادة PMP
- الشهادات CCNA أو CCNP أو CISSP أو MCSE أو شهادة مماثلة تعتبر ميزة إضافية
- خبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال الشبكات والبنية التحتية وإدارة مشاريع التطبيقات بما في ذلك تطبيقات Oracle ERP و Java
- يحقق نتائج موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال إيصال التوقعات الوظيفية.
- يحافظ على فعالية المنظمة وكفاءتها من خلال تحديد وتقديم ودعم الخطط الاستراتيجية.
- يدير البحث التكنولوجي من خلال دراسة أهداف المنظمة واستراتيجياتها وممارساتها ومشاريع المستخدم.
- يكمل المشاريع من خلال تنسيق الموارد والجداول الزمنية مع إدارات المستخدمين ومراكز البيانات.
- يتحقق من نتائج التطبيق عن طريق إجراء عمليات تدقيق النظام للتقنيات المنفذة.
2 – أخصائي استقطاب المواهب
(Talent Acquisition Specialist)
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو ما شابه ذلك
- الخبرة: + 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- إجراء التوظيف الكامل لدورة الحياة للمرشحين بما في ذلك تحديد المصادر ، والفحص المسبق ، والمقابلات ، وتمديد العروض تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع كل من مديري التوظيف والمتقدمين.
- الدعم في إقامة علاقات مع القنوات المناسبة لتحديد مصادر المرشحين لتحديد المرشحين المناسبين والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.
- الدعم في ضمان أن إجراءات اكتساب المواهب تتبع اللوائح والقوانين ذات الصلة.
- الدعم في تطوير سياسات وبرامج تعريفية جديدة للتأجير والتأهيل لتسهيل الانتقال الفعال للمنضمين الجدد إلى الشركة.
- تنظيم وحضور معارض الوظائف وأحداث التوظيف لبناء خط أنابيب قوي للمرشح.
طريقة التقديم
لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).