شكرا لقرائتكم 16 يوماً على انتهاء موسم المربعانية.. أبرد أيام السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور خالد الزعاق الخبير الفلكي والباحث في شؤون الطقس، إنه لم يبقَ سوى 16 يوماً على انتهاء موسم “المربعانية”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ” تويتر”، أن أبرد مواسم السنة آخر المربعانية وأول الشبط، حيث إن يوم الأربعاء (11 يناير – 18 جمادى الآخرة) هو أول أيام موسم الشبط.

قد يهمّك أيضاً

وأشار إلى أن أول موسم الشبط أواخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير، ويسميه العامة “برد قران تاسع”، بينما برد “الحميمين” هو آخر موجات البرد وأسماه العرب “برد الحسوم” الذي أهلك الله به قوم عاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.