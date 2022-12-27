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التخصصات المطلوبة: – علوم الحاسب. – إدارة الأعمال. – الهندسة المعمارية. – الطب البيطري. – التمريض. – أو ما يعادلها.

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شكرا لقرائتكم وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية