اخبار السعوديه

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- منسق التطوير المهني المستمر (جدة).
2- مهندس تخطيط (الرياض).
3- مهندس معماري (الرياض).
4- أخصائي دعم فني (الرياض).
5- فني بيطري (الرياض).
6- ممرض ثاني (الرياض).
7- مساعد أبحاث (الرياض).

قد يهمّك أيضاً

Img

التخصصات المطلوبة:
– علوم الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الهندسة المعمارية.
– الطب البيطري.
– التمريض.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا