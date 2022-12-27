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شكرا لقرائتكم أكاديمية طويق تعلن معسكرات ودورات حضورية وعن بعد بشهادات معتمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة معسكرات ودورات (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الدورات والمعسكرات التدريبية:
– برامج طويق للناشئين.
– برامج طويق للناشئين (عن بُعد).
– معسكر مقدمة في علوم الحاسب للناشئين.
– معسكر لغة Scratch للناشئين.
– معسكر البرمجة باستخدام لغة Python للناشئين.
– معسكر لغة JavaScript للناشئين.
– معسكر أمازون (Associate) Developing on AWS.
– معسكر أمازون Solutions Architect (Professional).
– معسكر أمازون Solutions Architect (Associate).
– معسكر أمازون Systems Operation(Associate).
– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.
– معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI/UX.
– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.
– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام JavaScript.
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طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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