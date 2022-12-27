شكرا لقرائتكم تغريم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 56,000 ألف ريال خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

تطبيق اللوائح

وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

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28 جولة ميدانية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الأسبوع الماضي 28 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، تم خلالها معالجة 18 حفرة، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.