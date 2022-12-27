شكرا لقرائتكم 17 وظيفة بشركة بوبا العربية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة شاغرة للجنسين في (الرياض، جدة، الخبر)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد أول – مركز الاتصال – 15 وظيفة (الخبر):

– درجة البكالوريوس مع خبرة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات أو مركز الاتصال.

– مهارات عالية في حل المشكلات والمهارات التحليلية.

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2- مدير – تميز تجربة العملاء (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الطب، الصيدلة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير – تسعير الشركات (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، العلوم الاكتوارية، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مساعد أول – مركز الاتصال (15 وظيفة):

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2- مدير – تميز تجربة العملاء (جدة):

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3- مدير – تسعير الشركات (الرياض):

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