

الأحساء 03 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء أمس، الحملة التوعوية والإرشادية بطرق علاج الأمراض الحيوانية، تحت عنوان" التوعية بطرق رش المبيدات وطرق علاج الأمراض الحيوانية وطريقة الحفاظ على الأدوية" وذلك في سوق المواشي بالمحافظة.

وتهدف الحملة التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى توعية المربين والمستهلكين بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال برامج التحصينات الوقائية، وطرق الرش للحظائر، ومعرفة فترة التحريم قبل الذبح، مع ضرورة الحرص على النظافة العامة والتخلص الصحي من النفايات، وكذلك تثقيف المربين بالطرق الصحيحة لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية حسب التوصيات عليها.

ونظم المكتب محاضرة استهدفت المربين بكيفية التعامل بالتقنيات والطرق الحديثة في تربية وتنمية الماشية وآلية التعامل أثناء إدخال ماشية حديثة الشراء، على أن تكون من مصدر موثوق به يحمل شهادة صحية وملتزم بعمل البرنامج الدوري للتطعيمات، مع الحرص على توفير كميات كافية من الأعلاف والتعريف ببرنامج ريف الذي يُعنى بالدعم المادي غير المسترد الذي يقدم لصغار المربين، إضافةً إلى حث جميع المربين بفتح بطاقة صحية وترقيم الماشية للاستفادة من خدمات الوزارة.

// انتهى //

10:44ت م

0029





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ بيئة الأحساء تطلق حملة توعوية بطرق علاج الأمراض الحيوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.