السعودية اليوم / جامعة طيبة توقع عقداً استشارياً مع المؤسسة العامة للريّ



المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أبرمت جامعة طيبة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات أمس, عقداً استشارياً مع المؤسسة العامة للريّ لإنشاء إدارة الالتزام البيئي بالمؤسسة.

ومثّل جامعة طيبة في توقيع العقد عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور ماجد بن علي الماجد, فيما مثّل المؤسسة رئيسها الدكتور فؤاد المبارك.

وجاء توقيع المؤسسة العامة للريّ مع الجامعة ضمن التزام المؤسسة بالبيئة, وتمكين منسوبيها من خدمتها بالشكل الأمثل, كما سينفذ معهد البحوث والاستشارات المشروع بمشاركة عدد من الكوادر الوطنية بالجامعة من الأكاديميين والباحثين السعوديين المتخصصين في الأبحاث والدراسات العلمية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال البيئي.

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10:16ت م

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