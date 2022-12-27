شكرا لقرائتكم آل زلفة يسرد قصة دخول عسير في حكم الدولة السعودية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة، تاريخ دخول منطقة عسير في حكم الدولة السعودية الأولى، وحكاية أول صدام مع الدولة.

وقال آل زلفة في لقاء له مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: عندما جاءت الدولة السعودية الأولى بمفاهيم دينية وسياسية ووحدوية، أهل عسير لم يكن لديهم موقف ممن يدعو لتوحيد الكلمة، ولكن كان لدى أهل عسير موقف من التشدد بأمر ديني لم يقتنعوا به.

واقعة حلق الرؤوس

واستطرد آل زلفة: كثير من سكان عسير كانوا لا يرتدون شيئًا على رؤوسهم، وكانوا يهتمون بجمال شعورهم ويجملونه بالورود، حتى جاء بعض الدعاة إليهم وطالبوهم بحلق شعورهم، قالوا: لازم تحلقون رؤوسكم، وكان ردهم: ما دخل الدين والدعوة بحلق الرؤوس؟!

ولفت آل زلفة إلى أن ردة فعل أهل عسير على دعاة الدولة السعودية الأولى وليس الدولة نفسها، إلى أنهم فهموا الدعاة وقالوا: إن الأشياء الشكلية ما لها دخل، فكانت الاستجابة من حيث المبدأ والعقيدة وعدم الشكليات.

قيادة الأمور

من جانب آخر، كشف آل زلفة، عن الشخص الذي تولى قيادة الأمور في عسير بعد انسحاب العثمانيين، قائلًا: في آخر أيام العثمانيين قالوا لا تهدأ منطقة عسير إلا حين نشرك أحد أبنائها في الحكم.

وأوضح أنه تم تعيين الحسن بن علي بن محمد بن عايض نائب المتصرف، وعندما انسحبوا تطلع الحسن بن علي أن يكون أميرًا لعسير، ولكن الفترة كانت قصيرة جدًّا، بين تطلعاته وظهور الملك عبدالعزيز رحمه الله.