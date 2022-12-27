السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية



واشنطن 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية.

وقال البيت الأبيض -في بيان له- اليوم، إن الرئيس بايدن أعلن حالة الطوارئ في نيويورك جراء العاصفة الشتوية الشديدة المستمرة منذ الجمعة الماضية، كما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الثلجية إلى 57 حالة وفاة، ومن ضمنها 27 وفاة غربي نيويورك.

ورجحت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة الضحايا، مع توقعات باستمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

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