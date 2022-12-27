السعودية اليوم / أكثر من 32800 مستفيد استقبلتهم العيادات الخارجية بمستشفى عيون الجواء خلال 10 أشهر



بريدة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

استقبلت العيادات الخارجية في مستشفى عيون الجواء العام 32840 مستفيدًا من خدمات العيادات، من بداية العام الحالي 2022م.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن الإحصائية الصادرة عن المستشفى بينت تسجيل 4618 مراجعًا لقسم الطب الباطني، و 256 لعيادة القلب، و298 لقسم طب الرئة، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة الجلدية 3639، وعيادة الأطفال 2090، و 3256 مراجعة للنساء والولادة.

وأوضح التجمع أن عيادة الغدد استقبلت 1772 مراجعًا، والجراحة العامة 1495، في حين كان عدد المراجعين لعيادة المسالك البولية 1405، و3185 مراجعًا لجراحة العظام، و3185 لطب الفم والأسنان، واستفاد من خدمات عيادة الوجه والفكين 1246، و1294 لعيادة جذور وعصب الأسنان، و1445 لطب العيون، و1029 مراجعًا لقسم البصريات، و2310 للأنف والأذن والحنجرة، و156 للتثقيف الصحي، و147 لحديثي الولادة، و 72 مستفيدًا من خدمات التغذية العلاجية.

يذكر أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل جميع المرضى المحولين من القطاع الصحي بالمحافظة عن طريق النظام الآلي.

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08:57ت م

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