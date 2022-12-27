السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب قبالة ساحل تونغا في المحيط الهادي



نوكو ألوفا 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل تونغا في المحيط الهادي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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08:46ت م

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