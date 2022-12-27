- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات
اليورو:4٫00010 مقابل الريال الواحد 0٫24998
الدولار: 3٫75930 مقابل الريال الواحد 0٫26601
درهم إماراتي:1٫02352 مقابل الريال الواحد 0٫97702
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59484
دينار أردني:5٫30008 مقابل الريال الواحد 0٫18868
دينار كويتي:12٫26805 مقابل الريال الواحد 0٫08152
دينار بحريني:10٫01663 مقابل الريال الواحد 0٫09994
الريال القطري:1٫03235 مقابل الريال الواحد 0٫96866
الدرهم المغربي: 0٫35959 مقابل الريال الواحد 2٫78354
الجنيه المصري: 0٫15225 مقابل الريال الواحد 6٫56846