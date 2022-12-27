السعودية اليوم / تعليم ينبع يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في جائزة الأميرة صيتة (المواطنة المسؤولة)



ينبع 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

دعت إدارة تعليم ينبع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية بمحافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، إلى المشاركة في جائزة (المواطنة المسؤولة) إحدى الجوائز المقدمة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والخاصة بالمبدعين من النشء من ٧ أعوام وحتى ١٨ عاماً، حيث سيكون آخر موعد لرفع المشاركات بتاريخ 14رمضان 1444هـ .

وتتضمن شروط الجائزة، أن يتقدم المرشح بمبادرة واحدة أو عمل تطوعي واحد أو أكثر سبق تنفيذه، وأن تكون أفكار المبادرات المقدمة ذات قيمة ثرية ومضافة للعمل الاجتماعي، وأن تكون المبادرات المقدمة ذات أهداف واضحة وواقعية محددة، وأن تكون المبادرات أصيلة وإبداعية وذات فائدة محققة على أرض الواقع، وأن تكون خطط تنفيذ المبادرات واضحة وسلسة، كما يشترط إرفاق الشواهد والأدلة فيما يخص المبادرات والأعمال التطوعية.

يذكر أن جائزة "المواطنة المسؤولة" هي جائزة وطنية سنوية تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تعني باكتشاف وتكريم النشء من 7-18 أعوام ، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.

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07:21ت م

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