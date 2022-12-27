السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 87 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 87,596 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن 50 حالة وفاة أخرى بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31,882 حالة.

// انتهى //

06:14ت م

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سيئول 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 87,596 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 28,772,196 .وأبلغت البلاد كذلك عن 50 حالة وفاة أخرى بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31,882 حالة.// انتهى //06:14ت م0009

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