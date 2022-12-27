السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي العلا وخيبر



المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

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01:35ت م

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