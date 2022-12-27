السعودية اليوم / ‏جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة حضورياً غداً



عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة حضورياً غدًا الثلاثاء، بجميع مقرات وفروع الجامعة (عرعر- رفحاء- طريف - العويقيلة).

وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية, وستكون المحاضرات لليوم الدراسي -عن بُعد - ليوم غدٍ الثلاثاء .

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23:57ت م

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