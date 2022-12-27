السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب ليوم غدٍ لتدريب -عن بعد



عرعر 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تحويل التدريب ليوم غدٍ الثلاثاء 3 - 6 - 1444هـ، لتدريب -عن بعد-، وذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

يأتي ذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.

// انتهى //

23:48ت م

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