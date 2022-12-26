السعودية اليوم / 25 شخصاً قضوا في العاصفة الشتوية بمقاطعة "ايري" في نيويورك



نيويورك 2 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

سجَّلت مقاطعة (ايري) بولاية نيويورك اليوم، وفاة 25 شخصاً بسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ليرتفع عدد الذين قضوا على مستوى البلاد إلى 47 شخصاً.

وأفاد المدير التنفيذي للمقاطعة مارك بولونكارز خلال مؤتمر صحفي بأن العديد من الوفيات المرتبطة بالطقس في نيويورك كانت في مقاطعة "ايري"، مشيراً إلى أن بعض الوفيات نجمت عن التعرُّض لأزمات قلبية خلال محاولاتهم النجاة من تساقط الثلوج وهبوب الرياح المتجمدة.

وأوضح بولونكارز أن هذا العدد المحدث للوفيات في المقاطعة التي تضم مدينة بافالو يأتي في الوقت الذي تظل فيه أجزاء من غرب نيويورك مدفونة بما يصل إلى 43 بوصة من الثلوج.

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22:43ت م

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