السعودية اليوم / رئيس مجلس الأمة التركي الكبير يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس الشورى



اسطنبول 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

أقام رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب، مأدبة عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له، الذي يزور جمهورية تركيا حالياً.

حضر مأدبة العشاء أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه، وعددٌ من أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير، وعددٌ من المسؤولين في المجلسين.

// انتهى //

22:42ت م

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