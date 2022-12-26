السعودية اليوم / وزارة التعليم تفوز بجائزة مكة للتميّز في فرع التميّز العمراني عن المشاريع التعليمية العاجلة بجدة



جدة 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

فازت وزارة التعليم اليوم بجائزة مكة للتميّز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الرابعة عشرة، وذلك في فرع التميّز العمراني، من خلال مبادرة المشاريع العاجلة "مشاريع الخمسين يوماً" في محافظة جدة، التي تمت في إطار خطة متكاملة لمعالجة الآثار التعليمية المترتبة عن مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة، وذلك من منطلق التكامل بين جميع القطاعات الحكومية؛ لضمان عدم توقف العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المشاريع التعليمية تم إنجازها بنظام البناء الحديث، ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوماً، وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس، متضمِّنة 71 مشروعاً مدرسياً بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 50 ألف طالب وطالبة، تمت الاستفادة منها جميعاً مع بداية العام الدراسي 1444هـ، حيث أُنجِزَ 25 مشروعاً؛ تضم 272 فصلاً دراسياً في عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبةً أكثر من 8160 طالباً وطالبةً، إضافةً إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة؛ تشمل 282 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالباً وطالبةً، إلى جانب تنفيذ 36 مشروعاً مدرسياً بمرافقها؛ تشمل 1080 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تبلغ 32400 طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب مشاريع تعليمية قادمة، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذها.

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21:24ت م

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