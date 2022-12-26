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تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس تهامة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، في مدارس تهامة؛ بسبب أحوال الطقس.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظرًا للظروف الجوية والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس تهامة (الغول- الغايل- المسنى- قاعة- الدافعة- قرض- الجربة) يوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ.

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الإدارة أشارت إلى أن الدوام في اليوم المدرسي سيكون عن بعد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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