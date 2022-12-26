شكرا لقرائتكم خبر سفير سنغافورة: مهرجان الإبل نقطة تحول تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال زيارته أمس لمقر المهرجان بنسخته السابعة بالصياهد «إن الإبل عند أبناء المملكة تشكل تاريخا وثقافة وموروثا جميلا حظي باهتمام كبير من الحكومة التي عملت على تأصيله ونقله للأجيال»، مشيدا بما شاهده من تنظيم مميز يعكس أهمية الحدث العالمي.وشملت زيارة السفير جولة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات دق فردي الصفر والشعل.
تنوع الخدمات بتطبيق «تم» من جهة ثانية حرصت إدارة المهرجان على تنوع الخدمات للمشاركين والمستثمرين في قطاع الإبل، وذلك بتوفير الاشتراطات الأمنية والصحية للملاك من خلال تطبيق «تم».
وبين المشرف على التطبيق محمد بن بدن أنه يقدم لملاك الإبل 560 خدمة.
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