تعريف 500 جهة وطنية بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية

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وأوضحت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لـ2023 تتضمن إجراء أكثر من 7 آلاف تقييم أمن سيبراني، يشمل تقييمات الالتزام، وتقييمات فنية سيبرانية للأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية، مبينة أن اللقاء التعريفي يستهدف مشاركة الجهات الوطنية تفاصيل الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية، والتعريف بآلية حصر الأصول الوطنية الحساسة، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لرصد المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني، وقياس مستوى التزام الجهات بالمتطلبات والضوابط، عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، لقاء تعريفيا بالخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لـ2023، والتي أعدتها لتنفيذ التقييمات السيبرانية للجهات الوطنية خلال العام المقبل، وفق إطار زمني محدد، وذلك بحضور ومشاركة مديري ومختصي الأمن السيبراني لدى أكثر من 500 جهة وطنية في المملكة.وأوضحت الهيئة أن الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية لـ2023 تتضمن إجراء أكثر من 7 آلاف تقييم أمن سيبراني، يشمل تقييمات الالتزام، وتقييمات فنية سيبرانية للأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية، مبينة أن اللقاء التعريفي يستهدف مشاركة الجهات الوطنية تفاصيل الخطة الوطنية للتقييمات السيبرانية، والتعريف بآلية حصر الأصول الوطنية الحساسة، واستعراض نماذج متابعة التزام الجهات بضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة.

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