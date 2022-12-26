«التخصصي» ينتج مادة النحاس الصيدلانية المشعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، نجح فريق علمي بقسم المعجل النووي (السايكلترون) والصيدلانيات المشعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إنتاج مادة النحاس 64 دوتاتيت الصيدلانية المشعة، والتحقق من جودة فاعليتهما للاستخدام السريري لتشخيص أورام الغدد. ويسهم الإنجاز في تحسين الجودة التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام ورفع الاكتفاء المحلي من الصيدلانيات المشعة خصوصا في ظل الصعوبات اللوجستية والتكلفة العالية لاستيراد النظائر المشعة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح رئيس الفريق العلمي بالمستشفى الدكتور إبراهيم الجماز أن هذا المشروع تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمتد إلى تطوير طرق جديدة لإنتاج النظائر المشعة عبر استخدام الأهداف السائلة التي تغني تماما عن استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الإنجاز يمثل اليوم أحد أهم الركائز الرئيسة للبيئة العلمية الطموحة وتعزيز دعم المشاريع الإنتاجية المبتكرة التي تهدف إلى تحقيق درجات عالية من تطوير وتجويد الخدمة الطبية بجوانبها التشخيصية والعلاجية. وأوضح رئيس الفريق العلمي بالمستشفى الدكتور إبراهيم الجماز أن هذا المشروع تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمتد إلى تطوير طرق جديدة لإنتاج النظائر المشعة عبر استخدام الأهداف السائلة التي تغني تماما عن استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الإنجاز يمثل اليوم أحد أهم الركائز الرئيسة للبيئة العلمية الطموحة وتعزيز دعم المشاريع الإنتاجية المبتكرة التي تهدف إلى تحقيق درجات عالية من تطوير وتجويد الخدمة الطبية بجوانبها التشخيصية والعلاجية. الإنجاز يسهم في:





تحسين الجودة التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام.



رفع الاكتفاء المحلي من الصيدلانيات المشعة.



استمرارية الجودة العالية والموثوقة للرعاية الصحية.



تحقيق الاستدامة المالية من إنتاج المستحضرات.



تعزيز دعم المشاريع الإنتاجية المبتكرة.



تجويد الخدمة الطبية بجوانبها التشخيصية والعلاجية.



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