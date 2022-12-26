شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة بعد عبور التعاون بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، في تحقيق الفوز أمام التعاون بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وسجل ثلاثية الاتحاد لاعب الوسط الأنجولي هيلدر كوستا في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف هدفي الفريق في الشوط الثاني المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 73 ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 21 ليرتقي للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا فيما توقف رصيد فريق التعاون عند 20 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يحل اتحاد جدة ضيفًا على فريق أبها في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن وذلك يوم السبت الموافق 31 ديسمبر الجاري في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر نقل مباراة اتحاد جدة وأبها عبر شبكة قنوات SSC سبورت الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لمدة 3 مواسم قادمة حتى انتهاء 2025.