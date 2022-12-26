شكرا لقرائتكم 13 وظيفة شاغرة بشركة الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد مدير الأداء الرقمي والتقارير.

– محلل أول الحوكمة.

– مشرف خزينة (عدد وظيفتين).

– مشرف الالتزام.

– مساعد مدير العقود والاتفاقيات.

– مساعد مدير مركز الابتكار.

– محلل أول إدارة المخاطر.

– محلل ائتمان أول.

– خبير إدارة الفئات المباشرة.

– أخصائي امتثال الأمن السيبراني.

– محلل عقود المشتريات.

– محلل العقود والاتفاقيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)