شكرا لقرائتكم خبر إنعاش قلبي رئوي لمعتمر بساحات المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت الفرق الطبية في «مركز صحي باب جبريل» بجوار المسجد النبوي، حياة معتمر «آسيوي» توقف قلبه في ساحات المسجد.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ بمركز صحي باب جبريل أحد مراكز التجمع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي استقبل الحالة التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر وتبين فقدانه الوعي، وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقف القلب والتنفس لدى المصاب.

وباشر الفريق الطبي بالمركز إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب النبض والتنفس، ونقل إلى مستشفى المدينة المنورة العام، لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.

يذكر أن عدة مراكز صحية بالقرب من المسجد النبوي جرى تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة تعمل على مدار الساعة على تقديم الخدمات العلاجية والطبية، ومباشرة الحالات الطارئة ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدمة لقاصدي المسجد النبوي.