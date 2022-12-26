تخصيص 8 أبواب لدخول ذوي الإعاقة للمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8 أبواب لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المسجد الحرام وهي أبواب: 68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94. وأشارت إلى وجود منحدرات ومزلقانات تسهل عملية الدخول والخروج بالعربات المتحركة. وإضافة إلى الأبواب استحدثت لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلات ذوي الإعاقة. كما جرى توفير مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما جرى توفير مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. من جهة أخرى اطلع الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس خلال جولة ميدانية بالمسجد الحرام برفقة مساعد الرئيس العام للحوكمة الدكتور عبدالوهاب الرسيني وبعض القيادات بالرئاسة، على عملية تنظيم المعتمرين أثناء أدائهم الطواف وانسيابية الحركة في المسعى، والخدمات التي تقدم لهم. وأوصى الجميع ببذل المزيد من الجهود لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات، مؤكدا على أهمية تعدد لغات إجابة السائلين في المسجد الحرام، بدعم القيادة للترجمة ومشروعها المبارك. نصائح لقاصدي المسجد الحرام:





ارتداء الكمامة الطبية للحماية.



شرب كميات كافية من الماء والسوائل.



حمل مظلة للوقاية من المطر والشمس.



حذاء طبي لمن لا يستطيع المشي دون حذاء.



استخدام كريمات طبية للتخلص من التسلخات.



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