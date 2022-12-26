شكرا لقرائتكم خبر تدشين برنامج الملك عبدالله للسنة على شبكة الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب مفتي عام المملكة فهد العواد أمس، موقع برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - للسنة النبوية المطهرة على شبكة الإنترنت.

وأكد العواد حرص المفتي العام على تطوير العمل في الرئاسة، واستخدام وتسخير الإمكانات والتقنيات المتاحة كافة لتقديم العلم الشرعي من مصادره السليمة، وتيسير وصول خدماتها لجميع الشرائح المستهدفة.

ويعد البرنامج من أفضل البرامج التي تخدم السنة، حيث يحتوي على نحو 30 كتابا من كتب الحديث الأصلية، و200 كتاب خدمي، كما يضم خدمة النصوص المجمعة وخدمة التخريج وخدمة الربط الفقهي، ويمكن تحميل البرنامج عبر الرابط: «https://sunnah.alifta.gov.sa».