تحديد اشتراطات ضم الأيتام المحتضنين في التأمين الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع مجلس الضمان الصحي 9 اشتراطات لضم الأيتام المحتضنين في التأمين الصحي، حيث تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ إصدار شهادة تعريف الأيتام الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للكافل المستفيد من التأمين الصحي الإلزامي.

ووفقا لمجلس الضمان تنتهي التغطية التأمينية لليتيم المحتضن في عدة حالات منها: عند بلوغ سن 25 للمعالين الأولاد الذكور، وعند الزواج للمعالين البنات، وانتهاء فترة حضانة الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي لليتيم المحتضن.

كما تنتهي التغطية عند إلغاء حضانة الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي لليتيم المحتضن من قبل وزارة الموارد البشرية، وكذلك عند وفاة اليتيم المحتضن، وعند انتهاء التغطية التأمينية للكافل، وتتولى وزارة الموارد إشعار الأمانة العامة للمجلس بمجرد انطباق أي من الشروط حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.

وتتضمن آلية انضمام الأيتام المحتضنين تقديم شهادة التعريف لليتيم المحتضن لصاحب العمل الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والموضح فيها بيانات اليتيم التالية: (الاسم، ورقم الهوية) ومعلومات الكافل التالية: (الاسم، ورقم الهوية)، وأن يتم تقديم سجل الأسرة في حال كان الكافل المتمتع بالتغطية التأمينية لوصفه تابعا لإثبات العلاقة بالعامل.

اشتراطات الانضمام:

