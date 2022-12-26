تحديد اشتراطات ضم الأيتام المحتضنين في التأمين الصحي

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ووفقا لمجلس الضمان تنتهي التغطية التأمينية لليتيم المحتضن في عدة حالات منها: عند بلوغ سن 25 للمعالين الأولاد الذكور، وعند الزواج للمعالين البنات، وانتهاء فترة حضانة الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي لليتيم المحتضن.كما تنتهي التغطية عند إلغاء حضانة الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي لليتيم المحتضن من قبل وزارة الموارد البشرية، وكذلك عند وفاة اليتيم المحتضن، وعند انتهاء التغطية التأمينية للكافل، وتتولى وزارة الموارد إشعار الأمانة العامة للمجلس بمجرد انطباق أي من الشروط حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.
وتتضمن آلية انضمام الأيتام المحتضنين تقديم شهادة التعريف لليتيم المحتضن لصاحب العمل الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والموضح فيها بيانات اليتيم التالية: (الاسم، ورقم الهوية) ومعلومات الكافل التالية: (الاسم، ورقم الهوية)، وأن يتم تقديم سجل الأسرة في حال كان الكافل المتمتع بالتغطية التأمينية لوصفه تابعا لإثبات العلاقة بالعامل.
اشتراطات الانضمام:
- أن يكون مسجلا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أن يتمتع الحاضن -رجلا أو امرأة- بتغطية تأمينية بوصفهما عاملين أو تابعين.
- أن يكون اليتيم ما زال تحت رعاية المحتضنين المتمتعين بالتغطية التأمينية.
- يكون التأمين الصحي المقدم من صاحب العمل إلزاميا لا اختياريا.
- لا يتجاوز تاريخ إصدار شهادة التعريف لليتيم 30 يوما من تاريخ الطلب.
- أن ينطبق وصف الأيتام على المحتضن حسب تعريف وزارة الموارد.
- أن يتعهد الكافل بإبلاغ صاحب العمل بانتهاء فترة الاحتضان لليتيم فورا.
- ألا يتجاوز عدد الأيتام المحتضنين عن 2 لكل أسرة كافلة.
- اليتيم المحتضن سيصبح مؤهلا معالا من قبل الكافل المسجل في شهادة التعريف.
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