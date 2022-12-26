الفيصل يكرم رعاة وداعمي جائزة مكة للتميز

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الفائزون بالجوائز





فرع التميز الإداري أمانة جدة، مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية



فرع التميز الثقافي هيئة التراث، نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية



فرع التميز البيئي الهيئة العامة لعقارات الدولة، نظير مبادرة الصك الموحد



فرع التميز العمراني وزارة التعليم، لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة



فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نظير مشروع النقل العام



فرع التميز الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظير أعمالها أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية



فرع التميز العلمي والتقني جامعة أم القرى، نظير كرسي العشوائيات



فرع التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس



فرع جائزة التميز الإنساني، شرطة منطقة مكة المكرمة، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ14 لـ2022. وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الرعاة والداعمين وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

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