شكرا لقرائتكم خبر خطة إصحاح بيئي تعالج 1900 بلاغ عن أمطار مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ عدد القوى العاملة في أعمال المكافحة 726 عاملا وفنيا مزودين بـ462 من الأجهزة المتنوعة والمعدات.ووضعت الأمانة خطة لطوارئ الأمطار تشمل حصر ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار البالغ عددها 277 موقعا، وتقوم فرق المكافحة بجميع البلديات الفرعية المنتشرة في أحياء مكة المكرمة وضواحيها بالمعالجة الوقائية، حيث صنفت مواقع تجمعات المياه إلى 3 درجات: مناطق مرتفعة الخطورة ومناطق متوسطة الخطورة ومناطق منخفضة الخطورة، بحيث يتم التعامل معها وفق درجة الأهمية.
أمطار المنشآت السكنية
واستهدفت الأمانة مواقع تجمعات مياه الأمطار القريبة من المنشآت السكنية والعمائر تحت الإنشاء (البدرومات - بيوت المصاعد - الأسطح المكشوفة)، والمواقع الدائمة لتجمعات المياه وعبارات السيول ومجاري التصريف والمناهل المكشوفة، والأحياء السكنية القريبة من المزارع والحدائق العامة والمناطق التي بها كثافة عالية من الأشجار والمسالخ ومرابط تربية المواشي وحاويات النفايات.
وبلغ عدد المواقع التي عولجت بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وضواحيها أخيرا في نطاق جميع البلديات الفرعية 3200 موقع تجمع مياه و3900 عمارة تحت الإنشاء و4300 مصرف سيول و4182 موقعا لتجمع النفايات و1690 موقعا مهجورا و545 حديقة عامة وأكثر من 34,000 حاوية نفايات، كما تلقت الأمانة 1900 بلاغ حول تجمع مياه الأمطار وتمت مباشرتها ومعالجتها.
وقد رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول منذ وقت مبكر، حيث خصصت 10,552 كادرا بشريا بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعمال ميدانيين؛ لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ2556 معدة متنوعة من الشيولات والبوبكات وآليات الشفط بمختلف أحجامها؛ لاحتواء كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، كما واصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم 940 ونظام «بلدي» تحسبا لأي طارئ.
خطة الإصحاح البيئي
726 عاملا وفنيا للمكافحة
462 من الأجهزة المتنوعة والمعدات
277 موقعا لتجمعات الأمطار
3200 موقع تجمع مياه
3900 عمارة تحت الإنشاء
4300 مصرف سيول
545 حديقة عامة
34,000 حاوية نفايات
كانت هذه تفاصيل خبر خطة إصحاح بيئي تعالج 1900 بلاغ عن أمطار مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.