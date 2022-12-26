خطة إصحاح بيئي تعالج 1900 بلاغ عن أمطار مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عولج 1900 بلاغ حول تجمعات مياه الأمطار، كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات عقب الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة أخيرا، وقد انتشرت الفرق الميدانية التابعة للأمانة في مختلف المواقع بالأحياء والمخططات السكنية، والشوارع والميادين العامة، مع التركيز على المناطق التي تشكل منخفضات وتتجمع فيها المياه، حيث تم تكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمكافحة وتوزيع المصائد الضوئية للبعوض والفرمونية والشرائط اللاصقة للذباب، وتقدير مستوى الكثافة.

وبلغ عدد القوى العاملة في أعمال المكافحة 726 عاملا وفنيا مزودين بـ462 من الأجهزة المتنوعة والمعدات.

ووضعت الأمانة خطة لطوارئ الأمطار تشمل حصر ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار البالغ عددها 277 موقعا، وتقوم فرق المكافحة بجميع البلديات الفرعية المنتشرة في أحياء مكة المكرمة وضواحيها بالمعالجة الوقائية، حيث صنفت مواقع تجمعات المياه إلى 3 درجات: مناطق مرتفعة الخطورة ومناطق متوسطة الخطورة ومناطق منخفضة الخطورة، بحيث يتم التعامل معها وفق درجة الأهمية.

أمطار المنشآت السكنية

واستهدفت الأمانة مواقع تجمعات مياه الأمطار القريبة من المنشآت السكنية والعمائر تحت الإنشاء (البدرومات - بيوت المصاعد - الأسطح المكشوفة)، والمواقع الدائمة لتجمعات المياه وعبارات السيول ومجاري التصريف والمناهل المكشوفة، والأحياء السكنية القريبة من المزارع والحدائق العامة والمناطق التي بها كثافة عالية من الأشجار والمسالخ ومرابط تربية المواشي وحاويات النفايات.

وبلغ عدد المواقع التي عولجت بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وضواحيها أخيرا في نطاق جميع البلديات الفرعية 3200 موقع تجمع مياه و3900 عمارة تحت الإنشاء و4300 مصرف سيول و4182 موقعا لتجمع النفايات و1690 موقعا مهجورا و545 حديقة عامة وأكثر من 34,000 حاوية نفايات، كما تلقت الأمانة 1900 بلاغ حول تجمع مياه الأمطار وتمت مباشرتها ومعالجتها.

وقد رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول منذ وقت مبكر، حيث خصصت 10,552 كادرا بشريا بين موظفين ومشرفين ومراقبين ومهندسين وعمال ميدانيين؛ لتنفيذ خطة التعامل مع الحالة المطرية، مدعومين بـ2556 معدة متنوعة من الشيولات والبوبكات وآليات الشفط بمختلف أحجامها؛ لاحتواء كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، كما واصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم 940 ونظام «بلدي» تحسبا لأي طارئ.

خطة الإصحاح البيئي

726 عاملا وفنيا للمكافحة

462 من الأجهزة المتنوعة والمعدات

277 موقعا لتجمعات الأمطار

3200 موقع تجمع مياه

3900 عمارة تحت الإنشاء

4300 مصرف سيول

545 حديقة عامة

34,000 حاوية نفايات