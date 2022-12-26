رفع 1.6 مليون م3 من تجمعات أمطار جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة في مواجهة الحالة المطرية التي هطلت الأسبوع الماضي عن سحب وتصريف 1.6 مليون م3 من تجمعات المياه في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية بمشاركة أكثر من 3.333 فردا و1.953 معدة وآلية. أضرار أمطار جدة





100 شجرة ونخلة.



16 عمود إنارة.



140 مترا طوليا من الهبوطات الأرضية.

الصهاريج المستخدمة



31 ألف رد.



835 ألف م3 من المياه تم رفعها.



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