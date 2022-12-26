صرف التعويضات لعقارات توسعة مسجد قباء

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ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدّد لمشروع التوسعة، إلى إخلاء عقاراتهم، ومراجعة إدارة الممتلكات بالهيئة، مع إحضار نسخة محدثة من صك ملكية العقار، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه، لإنهاء إجراءات صرف التعويضات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أمس، بدء صرف تعويضات العقارات الداخلة ضمن نطاق «مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء»، والتي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع.ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدّد لمشروع التوسعة، إلى إخلاء عقاراتهم، ومراجعة إدارة الممتلكات بالهيئة، مع إحضار نسخة محدثة من صك ملكية العقار، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه، لإنهاء إجراءات صرف التعويضات.

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