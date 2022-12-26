شكرا لقرائتكم خبر محاكاة تربوية لتوعية الأطفال بالسلامة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح منسق لجنة السلامة المرورية في تعليم تبوك نايف العنزي أن مشاركة تعليم تبوك في معرض مستقبل السلامة المرورية تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع، مشيرا إلى أن المشاركة تتضمن مبادرتين وهما مبادرة سلامتنا تشمل حقائب مدرسية فيها نماذج للتثقيف والتدريب باللعب والمسرح، حيث تم توزيع الحقائب على جميع الروضات والمدارس الابتدائية في منطقة تبوك والمبادرة الثانية عبارة عن فيلم توعوي عن طرق السلامة داخل الحافلات المدرسية.وشهدت الفعالية زيارات يومية من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية للاطلاع على محتويات المعرض، وترسيخ مفهوم التوعية بالسلامة المرورية وتثقيف المجتمع للعمل على خفض معدلات الحوادث المرورية بما يسهم في حفظ الأرواح وممتلكات ومقدرات الوطن.
أهم الأهداف
- ترسيخ مفهوم التوعية بالسلامة المرورية.
- العمل على خفض معدلات الحوادث المرورية.
- حفظ الأرواح والممتلكات ومقدرات الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكاة تربوية لتوعية الأطفال بالسلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.