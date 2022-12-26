جامعة جازان تقيم معرضا لرواد الأعمال

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وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور شفيق عسيري، أن المعرض الذي يستمر إلى الخميس، يقدم عددا من النماذج الناجحة في مجالات الأعمال، وينقل هذه التجارب للطلاب لتبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بتطوير أفكارهم الريادية، وتنمية روح التعارف فيما بينهم، لإقامة مشروعاتهم الخاصة، سواء خلال دراستهم الجامعية أو بعد تخرجه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة جازان، أمس، معرض رواد الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد عريشي، ومشاركة عدد من رواد الأعمال من طلاب وطالبات الكلية الخريجين.وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور شفيق عسيري، أن المعرض الذي يستمر إلى الخميس، يقدم عددا من النماذج الناجحة في مجالات الأعمال، وينقل هذه التجارب للطلاب لتبادل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بتطوير أفكارهم الريادية، وتنمية روح التعارف فيما بينهم، لإقامة مشروعاتهم الخاصة، سواء خلال دراستهم الجامعية أو بعد تخرجه.

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