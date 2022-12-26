لقاء عن صناعة المهرجانات السينمائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأفلام غدا لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «صناعة المهرجانات السينمائية»، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقطاع الأفلام. ويهدف اللقاء لفتح باب الحوار والتواصل مع الناشطين والمهتمين بمجال المهرجانات السينمائية، ومعرفة احتياجاتهم والمعوقات التي يواجهونها؛ لإيجاد الحلول والفرص لتطوير مشاركاتهم في المهرجانات وفي مجال صناعة الأفلام المحلية. يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة بتنظيم الهيئة للتواصل مع العاملين والمهتمين بقطاع الأفلام. يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة بتنظيم الهيئة للتواصل مع العاملين والمهتمين بقطاع الأفلام.

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