«تقويم التعليم» تستعرض نواتج تخصصات الهندسة والعمارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، خلال ورشة عمل أمس المعايير الأكاديمية التخصصية ونواتج التعلم للتخصصات الهندسية والعمارة، في مقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم عرض من قبل الفريق العلمي للفريق القطاعي لتحليل الواقع والممارسات الدولية والمقارنات المرجعة ذات العلاقة بمجال الهندسة والعمارة، والعمل على مناقشة وحصر المهارات والمعارف في تخصص الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة.

وتأتي أهمية عقد الورشة من تطوير الإطار المعرفي للمعارف والمهارات التخصصية بمجال الهندسة والعمارة بالتعاون مع الشريك القطاعي والجهات ذات العلاقة لجميع التخصصات، ومن تحفيز الجامعات لتطوير خططها الدراسية بشكل دوري، إضافة إلى تقييم المخرجات لجميع البرامج الأكاديمية بشكل دوري وإعلان النتائج، حيث تعد الورشة السابعة ضمن سلسلة ورش برنامج «جاهزية» الذي تعمل عليه هيئة تقويم التعليم والتدريب لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل.

حضر الورشة الفريق العلمي الممثل من الجامعات السعودية، والفريق القطاعي الممثل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة التراث، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.