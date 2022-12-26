تأهل 160 مشروعا للتصفيات النهائية لأولمبياد إبداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» تأهل 160 مشروعا بحثيا من بين 146 ألف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالا علميا للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2023»، الذي تنظمه «موهبة» سنويا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ13 في فبراير المقبل بالمنطقة الشرقية، ويتم خلاله اختيار 35 طالبا وطالبة للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2023».

وأوضحت «موهبة» أنه جرى تحكيم المشروعات المتأهلة للمرحلة الخامسة عن طريق لجنة تحكيم أولمبياد إبداع، التي قيمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة، لافتة إلى تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث احتل مجال علم المواد صدارة المشاريع المتأهلة بـ27 مشروعا، تلاه مجال الطاقة بـ25 مشروعا، ثم الكيمياء بـ23 مشروعا، ومجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ15 مشروعا، ثم مجال الهندسة البيئية بـ11 مشروعا، ثم مجال علوم النبات بـ9 مشاريع، ومجال الفيزياء والفلك بـ7 مشاريع، وفي مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والروبوتات والأجهزة الذكية بـ6 مشاريع لكل منهما، ثم علم الأحياء الدقيقة بـ5 مشاريع، والهندسة الطبية الحيوية، والكيمياء الحيوية، والتقنيات الهندسية، بـ4 مشاريع لكل مجال، وعلوم الأرض والبيئة، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية بـ3 مشاريع لكل منهما، ثم نظم البرمجيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والأنظمة المدمجة بمشروعين لكل مجال، وأخيرا علم الحيوان، والعلوم الطبية الانتقالية بمشروع واحد لكل مجال.

ويمثل المشاركون في المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة لأولمبياد «إبداع 2023»، 12 إدارة تعليمية للبنين، و14 إدارة تعليمية للبنات، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد.

توزيع مشاريع التصفيات على 9 مناطق:







الشرقية 63 مشروعا



مكة المكرمة41 مشروعا



الرياض 33 مشروعا



المدينة المنورة 12 مشروعا



القصيم 4 مشاريع



عسير 3 مشاريع



جازان مشروعان



الباحة مشروع واحد



تبوك مشروع واحد لكل منهما



المشاريع:

104 للطالبات

56 للطلاب