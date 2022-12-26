مناقشة قواعد السلوك والمواظبة المحدثة بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي، أمس الأول، لقاء بعنوان «ملامح التطوير على قواعد السلوك والمواظبة المحدثة للطلاب والطالبات» لهذا العام، وذلك في قاعة الملك فهد.

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري أن اللقاء يهدف إلى تجويد المخرجات التعليمية لدى الطلاب، ولا سيما هم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله، لافتة إلى أهمية تعزيز بناء الشخصية المتوازنة لهم، وضرورة تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة داخل المدرسة، وتحفيز منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات ودعمهن، وتحقيق الانسجام والتوافق البيئي بينهن.

وأشارت إلى أهمية استثمار المناسبات والفعاليات المدرسية، لتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، وصقل مهاراتهم وترسيخ قيمهم ومبادئهم الإسلامية.

من جانبها، بينت مديرة إدارة التوجيه الطلابي حورية اللحياني، أن اللقاء استهدف مشرفات الإدارة المدرسية ومشرفات التوجيه الطلابي في الإدارة التعليمية ومكاتب التعليم، ومديرات المدارس لجميع المراحل، وذلك بهدف توضيح قواعد السلوك والمواظبة القديمة والمحدثة، واستعراض الأدوار والمسؤوليات للعاملين على قواعد السلوك والمواظبة وتقييم السلوك، ودرجات فرص التعويض، إضافة إلى آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام، وكذلك المشكلات السلوكية في التعليم عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وشرح مفهوم المواظبة وتقييم المواظبة، وآلية الحسم من درجات المواظبة.