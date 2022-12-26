برنامج تدريبي في المناهج المبتكرة للرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع كلية التمريض ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، ومدينة الملك عبدالله الطبية أمس البرنامج التدريبي «مناهج مبتكرة في تحديد الثغرات البحثية، والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية».

وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور رامي الفتني، أن البرنامج الذي يقدم للباحثين ومقدمي الرعاية الصحية وطلبة التخصصات الصحية، يهدف إلى استخدام نهج التفكير التصميمي للأفكار البحثية، والتعرف على حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي في الرعاية الصحية، والوصول إلى مستوى عال من الممارسة الفعالة القائمة على الأدلة، وكذلك التعرف على طرق نشر الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة.

من جانبها أكدت وكيلة معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتورة غيداء السلمي أن البرنامج التدريبي يستند على مكامن القوة في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال مساراته الثلاث: البحث، والابتكار، وريادة الأعمال؛ من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل في الرعاية الصحية، مبينة أن البرنامج يقدم جلسات استشارية متخصصة للمجموعات البحثية في متابعة سير تقدمها.