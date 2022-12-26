11 ورشة عمل تناقش الإبداع في صناعة الفكرة البحثية بجامعة الأميرة نورة

اختتمت كلية الآداب في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج أسبوع الإبداع في صناعة الفكرة البحثية، أحد مبادرات مشروع صوت الباحث بالكلية، الذي استهدف الباحثين والباحثات من داخل الجامعة وخارجها.

وهدف البرنامج إلى إبراز دور الإبداع في إثراء البحث العلمي بالأفكار المبتكرة التي تساير الأولويات البحثية والتقدم التقني والربط بين العلوم البينية، وأثر الحلول الإبداعية في التغلب على التحديات المعاصرة، والمشكلات البحثية.

واشتمل البرنامج على 11 ورشة عمل ترتبط بإثراء البحث العلمي، وهي: ورشة الإبداع والابتكار في مجال البحث العلمي -فرص وتحديات-، والطريق إلى الأفكار البحثية المبتكرة، والدراسات البينية ودورها في تجويد الدراسات الشرعية، وابتكار الأبحاث البينية في تخصصات اللغة العربية، والتاريخ وعلاقته بالعلوم الأخرى، والإدارة الذكية للأزمات دراسة بينية اقتصادية صحية إدارية، والتأليف المشترك للتخصصات البينية إدارة المعرفة أنموذجاً، وأولويات البحث في تخصصات كليات الآداب على الصعيد المحلي والعالمي، وأثر الإبداع في ثراء البحث العلمي، الحلول الإبداعية للمشكلات البحثية وفق نظرية "تريز"، بالإضافة إلى ورشة بعنوان برنامج "سكامبر" لتوليد الأفكار البحثية.

يذكر أن البرنامج يأتي متوافقًا مع اهتمام جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بتعزيز الدراسات والأبحاث لتلبية احتياجات التنمية الوطنية باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتشجيعًا لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين على إجراء الأبحاث ذات العلاقة، للإسهام في ازدهار الحضارة المعرفية وبناء النهضة الوطنية.