أمير حائل يرعى جائزة بصمة ويتوج الفائزين

رعى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، في متنزه المغواة بحائل، حفل جائزة «بصمة» 2022 في نسختها الخامسة، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين.

وقال في كلمة له خلال الحفل «لقد حُملت أمانة ثقيلة من أبناء المنطقة مضمونها الولاء للقيادة الحكيمة، وأن نكون جنودًا مخلصين تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مقدمًا شكره للوزراء الذين بذلوا جهودًا كبيرة في وزاراتهم لخدمة هذا دوت الخليج.

بعد ذلك كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد الفائزين بالجائزة لهذا العام، حيث نالت أمانة منطقة حائل، وشركة المراعي، وجامعة حائل على جائزة «بصمة»، وفي جائزة «تميز» نال سبعة مسؤولين في المنطقة وهم: وکيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، والمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي.

وحصلت جامعة حائل على جائزة «أداء»، فيما نال على جائزة التميز «الفضي» مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة حائل فؤاد بن فهد الغصاب، و مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة منطقة حائل سليمان بن سعود العويصي، ووكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو، ووكيل جامعة حائل للشؤون الاكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وعميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد بن مبرك المطيري، وعميد عمادة البحث العلمي بجامعة حائل الدكتور هيثم بن محمد السيف، ووكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة حائل الدكتور سرحان بن شامان العلياني، ومساعد مدير شرطة منطقة حائل للأمن الوقائي العقيد علي بن مريّع القحطاني، وأمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال بن محيميد الرويضي.

وحصل على جائزة «عطاء» الشيخ عبد الله بن صالح العثيم، وعواد بن جزاع الرضيمان، و خالد بن محمد الشايع، فيما حققت جائزة «مبادرة» المديرية العامة للشؤون الصحية، ومؤسسة مسك الخيرية، وهاني بن عبد الله الخليفي بالمشاركة مع نايف بن عبد الكريم الجميل، وجامعة حائل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمنطقة حائل، وتجمع حائل الصحي، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وفي جائزة مبادرة «فضي» نالت عليها شركة عجلان الطبية، وحصل على جائزة «إبداع» جمعية ثراء التعاونية الزراعية، وجمعية مرضى الكلى، وعلي بن عبدالله السبيعي، ومطعم وكافيه (LOFT) ومناحل فهد القنون، ومناحل فهد الغازي، فيما حصل على جائزة إبداع «فضي» مؤسسة شور لتنظيم الفعاليات.